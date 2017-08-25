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Yaşam

Zekai Aksakallı'nın acı kaybı

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi dün kaldırıldığı hastanede vefat etti

25 Ağustos 2017 18:35

Erzurum'da, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede dün vefat eden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi Halise Aksakallı, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki evinde bağırsak rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Halise Aksakallı'nın (85) cenazesi, evinde helallik alınması sonrası Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lalapaşa Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, Halise Aksakallı'nın en büyük oğlu olan Korgeneral Zekai Aksakallı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz ve İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ile Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut katıldı.

 

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi de katıldı 


Cenaze töreninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

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