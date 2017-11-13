T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Zekai Aksakallı: Komuta kademesindekilerin telefon kayıtları pek çok şeyi açıklığa kavuşturacak

Aksakallı, Gelibolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez tanık sıfatıyla ifade verdi

13 Kasım 2017 21:28

Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'nin vurulması emrini veren eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, "O gün ben dâhil komuta kademesindeki herkesin telefon kayıtları ve görüşmeleri pek çok şeyin açıklığa kavuşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın haberine göre, 15 Temmuz'da Silopi karargâhında yaşananlarla ilgili görülen davaya 'iş yoğunlugu nedeniyle' katılamayacağını bildiren Aksakallı, Gelibolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez tanık sıfatıyla ifade verdi.

"Memleketi felakete sürüklüyorsunuz"

Son Askeri Şûra'da Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Aksakallı ifadesinde, darbe girişimi gecesi Terzi'yle yaptığı telefon görüşmesine dair şunları söyledi:

"O dönem 1. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı ve Silopi Özel Kuvvetler Harekât Üssü (ÖKHÜ) Komutanı olan Semih Terzi ile darbe gecesi 00.30 civarında muhtemelen Diyarbakır’dan Ankara’ya hareketi esnasında yanımda bulunan Koruma Astsubayım Makbul Uluğ vasıtası ile irtibat kurmaya çalıştım. Koruma Astsubayım irtibat kurarak, 'Özel Kuvvetler Komutanımız sizinle görüşecek' hitabına karşılık Semih Terzi tarafından alaylı biçimde, 'Seni anlamıyorum ama sen anlat, anlat' cevabı üzerine telefonu ben aldım. 'Memleketi felakete sürüklüyorsunuz, Ne yapıyorsunuz?' hitabıma, 'Anlaşılmıyor, duyulmuyor' diyerek, telefonu kapattı."

"Geç kalındığını düşünüyorum"

"Lütfen Semih Terzi'nin telefon kayıtları incelensin" diyen Aksakallı, şöyle devam etti:

"Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da bulunan cep telefonu mesajlaşma çıktısını ekte sunuyorum, darbenin çözümüne çok katkı sağlayacaktır. Darbeyi karartmaya yönelik kasıtlı olarak yapılan manipülasyonların ve karalama kampanyalarının önüne geçilebilecektir. Bu konuda geç kalındığını düşünüyorum. Hatta o gün ben dâhil komuta kademesindeki herkesin telefon kayıtları ve görüşmeleri pek çok şeyin açıklığa kavuşmasında katkı sağlayacaktır.

ETİKETLER

Zekai Aksakallıdarbe girişimiSemih TerziÖzel Kuvvetler KomutanlığıSilopi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24