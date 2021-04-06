Zekâ oyunları, çocukların IQ'sunda yüzde 13'lük artış sağlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren ve ekrana daha fazla maruz kalan çocukların Zekâ gelişimlerini destekleyecek arayışlar sürüyor. SevgiliBebek.com kurucusu Nur Olcay, "Zekâ Kartları, sağ beyin odaklı okul öncesi ev eğitiminde ilk ve tek uzman onaylı eğitim materyali olarak büyük bir destekçi" dedi.

Okul öncesi eğitim, doğumdan itibaren başlıyor ve çocukların zihinsel gelişiminde büyük rol oynuyor. Bu süreçte eğitim kurumlarının müfredatları kadar özellikle erken dönemde ebeveynlerin evde çocuklarıyla yaptığı eğitici aktiviteler kritik önem taşıyor. Amerika'da Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, haftada 2 defa Zekâ oyunları ile zaman geçiren çocukların IQ (zekâ) seviyelerinde yüzde 13, mantıklı düşünme düzeylerinde ise yüzde 32'lik artış kaydediliyor.

Okul öncesi eğitimde 1 milyon 629 bin 720 çocuğun bulunduğu Türkiye'de ise yüz yüze eğitimin bir yıl önce başlayan pandemi sürecinde kesintiye uğramasıyla, çocukların evde geçirdiği sürenin arttığı ancak daha fazla ekran başında olmak durumunda kaldığı görülüyor. Mart ayı sonunda alınan yeni salgın tedbirleri kapsamında, en az 1,5 ay boyunca hafta sonları evde kalacakları öngörülen çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için anne babaların arayışları da sürüyor.

Doğumdan itibaren başlayan okul öncesi dönemde çocukların zihinsel gelişimine destek vermeyi amaçlayan SevgiliBebek.com kurucusu Nur Olcay, geliştirdikleri Zekâ Kartları'nın sağ beyin odaklı okul öncesi ev eğitiminde ilk ve tek uzman onaylı eğitim materyali olduğunu da vurgulayarak "Bugüne kadar 100 binin üzerinde ebeveyni, 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırmaya odaklanan ev eğitimi yöntemleriyle tanıştırmayı başardık. Zekâ Kartları, doğumdan itibaren algı açıklığı yaratan ve beynin altyapısını ileriye yönelik daha hızlı ve verimli çalışma üzerine kurgulayan, farklı kriterler doğrultusunda seçilmiş görsellerden oluşuyor. Bu görseller interaktif bazlı sunumlarla bebeklerin sağ beyin loblarında görsel, işitsel, geniş kapsamlı bir genel kültür dağarcığı oluşturmaya ve çocukların gerek konuşma ve dil becerileri gerekse hayal güçleri ve öğrenme içgüdüleri geliştirmelerine yardımcı oluyor" diye konuştu. (DHA)