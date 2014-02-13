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Yaşam

Zekâ düzeyini, beyindeki gri maddeyle ilişkilendiren gen bulundu

Araştırmacılar beynin en dışındaki 'gri madde' diye nitelenen ve bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan beyin korteksini inceledi

13 Şubat 2014 13:56

İnsanın zekâ düzeyini, beyindeki gri maddeyle ilişkilendiren bir gen bulundu. Araştırmacılar bu buluşla bazı insanların öğrenme konusunda niçin zorluk çektiğinin anlaşılabilmesini umuyor.

Londra'daki King's College Psikiyatri Enstitüsü'ndeki uluslararası bilim insanları heyeti 1500'ü aşkın 14 yaşındaki gençten DNA örnekleri aldı ve bu gençleri beyin taramasından geçirdi. Gençler daha sonra, zekâ düzeylerinin sözel ve sözel olmayan düzlemde belirlenmesi amacıyla testlere tabi tutuldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar beynin en dışındaki "gri madde" diye nitelenen ve bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan beyin korteksini inceledi.

Daha sonra, beynin gelişmesinde rol oynayan 54 bini aşkın genetik varyant incelendi. Bunun sonucunda belirli bir gen türüne sahip gençlerin beyinlerinin sol kısmında daha ince bir korteks tabakası bulunduğu belirlendi. Bu gençler, zihinsel beceri testlerinde daha düşük başarı elde etti.

King's College Psikiyatri Enstitüsü'ndeki araştırmayı yürüten Sylvane Desrivieres, "Saptadığımız genetik farklılık, sinaptik plastisiteyle, nöronların iletişim şekliyle bağlantılı. Bu da bazı tür zihinsel bozukluklarda, nöronların etkili bir şekilde iletişim kuramaması durumunda nöronlara ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir." dedi.

Desrivieres, bununla birlikte, buluşlarının "bir zekâ geni olmadığını" da vurguladı ve "Zekânın birçok genetik ve çevresel etmenden etkilendiğine işaret etmemiz gerekli. Bizim saptadığımız gen, zekâ ile ilgili yeteneklerde görülen farklılıkların sadece küçük bir bölümünü aydınlatıyor" dedi.

Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan buluş, bilim insanlarının şizofreni ve otizm gibi çeşitli psikiyatrik vakaların ardında nasıl bir biyolojik mekanizma bulunduğunu anlamalarına yardımcı olabilir.

 

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