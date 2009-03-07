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Kültür-Sanat

'Zeitgeist' isyanı çığ gibi büyüyor

2007'de Google'da gösterilen ve tam bir fenomene dönüşen Zeitgeist belgeselleri kitlesel bir hareket haline geldi

07 Mart 2009 02:00

2007'de Google Video'da gösterilen ve günde 70 bin kez indirilerek fenomene dönüşen Zeitgeist belgeselleri kitlesel bir harekete dönüştü.

Zeitgeist çığ gibi büyüyor - VİDEO

Din, ekonomi ve politika alanında çarpıcı başlıklar taşıyan belgesellerin 'Venüs Projesi' adını taşıyan üçüncüsü 15 Mart'ta New York’ta ZDay etkinliğiyle gösterilecek .


Musa Peygamber altın boğayı 'Boğa Çağının bitişinin simgesi olarak mı parçaladı? Hz . İsa'nın bakire bir anneden doğuşu , ölüp dirilişi gibi öyküler Hint , Mısır yazıtlarında da var mıydı ? 12 havari zodyakın 12 burcu muydu ? 11 Eylül ABD kurgusu muydu?

O sabah Amerikalı yetkililer neden Pakistan'da bazı yetkililerle gizli bir kahvaltı yaptı ? Dünya Ticaret Merkezinin yedinci kulesi planlı bir şekilde mi yıkıldı ? TV ' deki Ladin’in benzeri miydi ? Dünya Savaşları seçilmiş ' ailelerin yüzünden mi gerçekleşti ? Pearl Harbour önceden haber verildiği halde neden önlenmedi ?

Amerikan Federal Rezerv Bankası ve Merkez Bankası insanlığı kontrol mü ediyor ? Dünyayı beş aile mi yönetiyor ? Böl ve yönet ' taktiğiyle silah endüstrisi ve bu ailelerin arzusuyla savaş mı çıkarılıyor ? İnsanlar güvenlik bahanesiyle ciplerle mi kontrol edilecek ? Bu otoriter dünyanın ilk adımı çipli pasaport mu ? Avrupa , Asya , Amerika birlikleri tek devlet idealinin alt kolu mu ?

Komplo teorisi gibi değil mi?

Habertürk gazetesinin Cumartesi ekinde Aycan Saroğlu imzasıyla yayımlanan haberde 'Muhtemelen' yanıtı veriliyor. Ama izleyince öyle düşünmüyorsunuz . Yerinize çakılıyor , ufalıyorsunuz , Bunlar bir belgeselde anlatılıyor . Adı Zeitgeist The Movie ' . Almanca ' zamanın ruhu ' anlamındaki ' Zeitgeist ' internetteki bağımsız siteler ve insanlar kanalıyla oluşan bir vaka haline geldi . Her şey 2007 Haziranı’nda , Peter Joseph imzalı bu belgeselin ' Google Videoya düşmesiyle başladı .

Günde 70 bin kez indirilerek fenomen oldu . Büyük medyada haber olmadan sadece internet üzerinden yayıldı ve dünyanın her ülkesinde bir ' Zeitgeist Movement ' yani ' Zeitgeist Hareketi’ne dönüştürüldü . Ardından ekonomik sisteminin değişerek , paranın , faizin , kredinin , sömürünün ortadan kalkacağını iddia eden , ikinci belgesel Zeitgeist Addendum ' aynı yolla piyasaya sürüldü . O da büyük ilgi gördü ve şimdi 15 Mart 2009 ' da , üçüncü Zeitgeist filmi büyük bir gümbürtüyle geliyor . Bu kez gala halka açık yapılacak .

' Venüs Project ' adlı belgesel New York ' ta , ZDay etkinliğinde ve bütün dünyada aynı gün gösterilecek .

Facebook ' ta 41 bin üyesi olan hareketin Google ila 859 bin sayfası bulunuyor . Türkiye ' de de büyük bir Zeitgeist kitlesi var . Bu kitle internet özellikle de Faeebook 20 bin Türkiye ' de filmi izledikten sonra yaymaya çalışan kişi sayısı üzerinden büyüyor , insanlar birarada filmi izleyip tartışıyor .

Zeitgeist Türkiye aktivistlerinden , Hümanist Yamyam lakaplı öğrenci " Türkiye ' de filmi izleyen ve yayan en az 20 bin kişilik bir kitle var . Bu dipten gelen çok büyük bir özgürlükçü dalga " diyor .

Filmi izleyenler , yayma ihtiyacı hissediyor . Zaten hareket , başarısını bu dürtüye borçlu . Ayda yüzbinlerce kişinin tıkladığı filmi Mustafa Sandal , İskender Paydaş ve Melike Demirağ da beğenmiş . Demirağ " İnsanın parayı keşfinden sonra nasıl mağdur olduğunu çok iyi anlatıyor . Seyredilmeli " diyor .

'Yeni siyaset biçimi'

Bu yeni bir iletişim biçimi mi ? Yaratıcı fikirler sitesi , fikiratolyesi.com' un kurucusu Tunç Kılınç , " Asıl mesele birçok insana göre filmin kanıksananları sorgulaması , asi duruşu , doğrunun tek olmayacağını cesurca hatırlatması . İçerik spekülasyon da provokasyon da olabilir . Fark etmez , sorgulaması yeterli " diyor . Ideefixe.com un yöneticisi Mehmet İnhan ise bunun yeni bir siyaset yapma biçimi olduğu görüşünde . İnhan " Zeitgeist fenomenine " viral politik denebilir " diyor . Zeitgeist , internetten yayılan garaj yapımı politik protest kampanyalarına son örnek " diye özetliyor durumu .

Zeitgeist 'ın yapımcısı Peter Joseph , ama projenin arkasındaki isim , geçtiğimiz aylarda Türkiye ' ye de gelen , 92 yaşındaki futürist mimar Jacques Fresco .

Filmlerde Fresco ' nun ' Venüs Projesi’nin sadece öncülleri . Proje barışçıl ve sürdürülebilir uygarlık yaratan bir sosyal değişim öngörüyor . Meselenin özü kaynak bazlı ekonomi anlayışı . Ekonomi kaynağa odaklı ve daha eşit bir dağıtımı gerçekleştirecek . Para olmayan bu sistemde kredi , barter , borç kalmayacak . Enerji kaynaklan dönüştürülebilir olacak . Yeni dünyada banka , ordu , polis , hapishane , hükümet ve de karizmatik liderler olmayacak . Sibernetik bir toplum tasarımında , bilgisayarlar hükümetlerin , politikacıların işlevini görecek , mal , mülk , sağlık , eğitim herkesin ortak kullanımda olacak . Milliyetçilik , din gibi insanları ayıran kavramlar eritilecek , insanlar az çalışacak , çok eğlenecek , yaratıcılıkları , katılımcılıkları gelişecek .

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