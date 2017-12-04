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Dünya

Zeit: 768 Türk diplomat ve memur Almanya’dan sığınma istedi (Fotoğraf eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden bu yana Almanya İçişleri Bakanlığı’na toplam 768 Türk diplomat ve devlet memurunun sığınma başvurusu yaptığı açıklandı

04 Aralık 2017 18:00

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden bu yana Almanya İçişleri Bakanlığı’na toplam 768 Türk diplomat ve devlet memurunun sığınma başvurusu yaptığı açıklandı.
Alman gazete Die Zeit’in haberine göre 260 Türk diplomat ve 508 Türk devlet memuru geçtiğimiz yıl gerçekleşen başarısız darbe girişiminden bu yana Almanya’dan sığında talep etti.
Haberde bu başvuruların yarısından fazlasına sığınma hakkı verildiği diğer yarısının ise henüz karar için beklemekte olduğu belirtildi. 20 Kasım itibariyle 768’i bulan sığınma taleplerine eş ve çocukların da dahil olduğu belirtiliyor.
Ekim ayı itibariyle Türkiye’den Almanya’ya sığınma talebiyle gidenlerin sayısının 1059’a ulaştığı belirtilen haberde Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan sonra sığınma talebi sayısı açısından üçüncü sırada olduğu aktarıldı. (Fotoğraflı)

 

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