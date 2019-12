'Zehra'nın ayakkabısı yırtıldı ama hemen almadım'

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kızı Zehra'yı şımartmadığını söyleyen Avşar: 10 gündür ayakkabı için inliyor. Alacağız ama eskisi yırtıldığı için.....



Yüksel Aytuğ ve Doğa Rutkay'ın sunduğu 'Medyatik' programının yılbaşı konuğu Hülya Avşar'dı. Avşar Kızı programda kardeşi Helin Avşar'ı nasıl dövdüğünden, kızı Zehra'nın yırtık ayakkabılarına çok ilginç açıklamalarda bulundu. İşte anlattıkları:



Bana 'hoş' desinler!



* Helin gençliğinde yaşaması gereken her şeyi yaşadı, şimdi uslandı. Ona hiç kızmadım, sadece merak ettiğim zamanlar oldu. Hatta bir kere sabaha karşı eve gelmemişti. Zehra bebekti ve ben onu pencerede bekliyordum. Arabasının otoparka girdiğini gördüm. Öyle sinirlenmiştim ki; gecelikle otoparka fırladım. Önce yanındaki arkadaşını hırpaladım, Helin'i de yukarıda hallettim. Hem de öyle bir hallettim ki, yan apartmandan Kaya, "Ne oluyor?" diyerek geldi.



* Kendimi çok beğeniyorum. Bu bir gerçek... Her sabah aynaya baktığımda gördüğüm görüntüden hoşnutum ama artık güzel olma peşinde değilim! Yaşlandıkça hoş oluyorum. Bana 'Hoş kadın' denmesini tercih ederim.



* Kaya'yla iyi günde kötü günde beraber olduk. Neticede çocuğumun babasıdır. Ayrıca Zehra'da bunun etkilerinin çok iyi olduğunu gördüm. Zehra, boşanmış anne-babaların çocukları arasında en az zarar gören çocuklardan....



* Zehra'nın başarısı için elimden geleni yapıyorum, hayatın gerçeklerini çocuğun gözünün içine bakarak ve bir yetişkinle konuşur gibi anlattığınızda zaten anlıyor. Ben Zehra'ya her zaman "Sen benim çocuğumsun ama sen önce tek başına bir şahsiyetsin" diyorum. Hobileri olmasını istiyorum.



Azı da bilsin



* Zehra, zengini fakiri, azı çoğu iyi bilen bir çocuk. Tabağında asla yemek bırakamayacağını bilir. Bir eşyasını kaybettiğinde biliyor ki, yenisi yok! Zehra, 10 gündür yeni bir ayakkabı için inliyor. Ben de "Dur bakalım" diyorum. Öyle kolay değil! Önce heveslenecek ki, her şeyin kıymetini anlasın. Ayakkabı alacağız ama yırtık olduğu için... Köşede beklesin diye değil!



* Çağdaş filmlerden hoşlanıyorum. Son dönemde 'Mustafa' belgeselini çok başarılı buldum. 'Issız Adam'da gözyaşı döksem de 'Babam ve Oğlum' bence daha iyiydi. Ama geleceğin yönetmeninin Çağan Irmak olduğunu düşünüyorum. Onun filmlerinde içimizi ısıtan duygular var.



* Cem Yılmaz zeki bir adam, mesleğini işadamı edasında sürdürüyor. Filminin promosyonunu da dört dörtlük yapıyor.



* Sinemada öykündüğüm bir sanatçı yok! Ama beğenerek izlediğim isimler var. Dünyadan Merly Streep ve Bette Midler'ı, Türkiye'de de genç kuşaktan Binnur Kaya'yı beğeniyorum. Muazzam biri. Dram da oynar, komedi de... O dünya çapında bir oyuncu...