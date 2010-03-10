Zehra sohbetiyle buzları erittiler

Gülben Ergen önceki gece Hülya Avşar’ın programına konuk oldu. Uzun yıllar kavga eden ikili, birbirine itiraflarda bulundu, gülücükler saçtı. Olan biteni en iyi anlatan ise diğer ünlülerin twitter yorumlarıydı.

GülbenErgen, sosyal sorumluluk projesi ‘Çocuklar Gülsün Diye’yi Hülya Avşar’ın Habertürk’teki programında anlattı. Sohbet koyulaştıkça, söz çocuklardan açıldı. Ergen, Avşar’ın kızı Zehra’yla olan ilişkisinden de söz etti. Ergen “Bir gün bana geldi, bebekleri görmeye, daha kapıdan içeri girer girmez, ‘Misafir kapıda karşılanır’ dedi. Ayağına da giymiş koca topukluları. Zaten senden önce gelmişti o bana” deyince, Avşar, “Evet Feraye’yle gelmişti. Haberim yok mu zannediyorsun, ben yollamasam zor gelirdi” dedi.

Avşar kızı “Zehra’ya ‘Hadi Gülben Abla’na gidiyoruz bebekleri seveceğiz’ dedim, çocuk şoke oldu. “Nasıl yani? Biz mi gidiyoruz” dedi. Bugüne kadar nasıl yer etmişse çocuğa, çok şaşırmıştı” diye konuştu. Bir ara Ergen, Avşar’ı “Zehra eskiden benim ‘Abayı Yaktım’ şarkımı çok seviyordu değil mi?” diye köşeye sıkıştırdı. Bunun üzerine Avşar “Evet ya. Sinir oluyordum. Evde benden gizli gizli dinliyordu. Hey Allah’ım ya şu olaya bak. Basın bizi ne hale getirmiş” diye durumu idare etti.





twitter yorumları

Işın Karaca: Gülben’le Hülya ne güzel planlamış yine, ama artık biraz modası geçmedi mi bu sistemin sanki?

Yani o bakışlar o konuşmalar o cilveler. Isıtıp ısıtıp aynı pilavı satmaktan yorulmadılar mı?

Ayşe Özyılmazel: Aklını kaçırmış. 2010’da bu muhabbeti kim yer be kardeş?

Mazhar Alanson: Büyükler gülsün kampanyası başlatmak istiyorum. Banka hesap no: Banka adı tayyare bankası...