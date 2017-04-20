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Zehra Çilingiroğlu Londra'daki okulunu bıraktı

Paskalya tatili nedeniyle İstanbul’da olan Çilingiroğlu'nun Londra’daki okulu bıraktığı ortaya çıktı

20 Nisan 2017 13:36

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki University of Westminister okulunu bıraktı, Türkiye'ye döndü.

Vatan gazetesindeki habere göre Zehra Çilingiroğlu, Londra'da University of Westminister'da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçtiğimiz sonbaharda oraya yerleşmişti. Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Çilingiroğlu'nun, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadığı ve okulu bıraktığı iddia edildi. 

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; bir süredir Paskalya tatili nedeniyle İstanbul’da olan Zehra’nın, Londra’daki okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Londra’nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına “Orada çok bunaldım” dediği ileri sürüldü.

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Hülya AvşarKaya ÇilingiroğluZehra ÇilingiroğluLondraUniversity of WestministerTürkiye

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