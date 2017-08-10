Zehirli yumurta skandalında iki gözaltı

Avrupa'da şu ana kadar sekiz ülkede tespit edilen zehirli yumurta skandalında Hollanda polisi iki şüpheliyi gözaltına aldı. Belçika ve Hollanda polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda skandalın merkezinde yer alan Chickfriend şirketine ait sekiz noktaya baskın yapıldı.

Operasyon emrini veren Hollandalı savcıların sözcüsü Marieke van der Molen bir açıklama yaparak gözaltıların "tavuk çiftliklerinde fipronil maddesini kullandığından şüphe edilen firmadaki iki yönetici ile ilgili" olduğunu söyledi.

Sözcü açıklamada ayrıca "Soruşturma (zehirli) fipronil maddesini kullandığı ileri sürülen bir Hollandalı firmayı, Belçikalı tedarikçi ve bu tedarikçi ile beraber hareket eden başka bir Hollandalı şirketi kapsıyor" ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan iki erkek orta ve güney Hollanda'daki Barnveld ve Zaltbommel kasabalarında yakalandı. Polis ayrıca Bergen op Zoom ve Uden yakınlarındaki evlere baskın yaparken, Ede kentinde de bir depoyu aradı.

Operasyonlarda çok sayıda evrak, araç, banka hesap hareketleri ve demirbaş soruşturma kapsamında ele geçirildi.

Sekiz ülke milyonlarca yumurta

Hollanda ve Belçika'dan önce Almanya'ya ve daha sonra aralarında İngiltere ve Fransa'nın da olduğu toplam sekiz Avrupa ülkesine yayılan zehirli yumurta skandalında şu ana kadar süpermarketlerden ve çiftliklerden toplanan milyonlarca yumurta imha edildi.

Ayrıca Hollanda çiftçi örgütü LTO'nun tahminlerine skandal nedeniyle 150 şirket bünyesindeki milyonlarca tavuk itlaf edilebilir. Tahminlere göre krizin patlak verdiği günden bu yana 300 binden fazla tavuk itlaf edildi.

Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacı. Maddenin, kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanımı yasak.

Bu tip hayvanlara temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilen madde yumurtalara bulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.

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AFP/Reuters/ÇÖ/HS