Zehirli yumurta skandalı İngiltere ve Fransa'ya sıçradı

Hollanda, Belçika ve Almanya'nın ardından zehirli yumurtalar İngiltere ve Fransa'da da tespit edildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı "bu yumurtaların ülkedeki dağıtımını ivedilikle araştırdıklarını" açıklarken, yumurtaların sayısının "çok az" olduğu ve kamu sağlığına karşı oluşturduğu tehdidin "çok düşük" olduğu kaydedildi.

Fransız hükümeti de bir açıklama yaparak, Hollanda'dan gelen ve içinde fipronil maddesinin tespit edildiği 13 parti yumurtanın iki adet gıda işleme tesisinde keşfedildiğini söyledi.

Fransa Tarım Bakanlığı bu zehirli yumurtaların tüketiciyle buluşup buluşmadığını henüz tespit edemediklerini ekledi.

Belçika'nın 20 Temmuz'da Avrupa Birliği Komisyonu'nu uyarması sonucu ortaya çıkan skandaldan sonra bu ülkedekilere ek olarak Almanya ve Hollanda'daki yumurtalar süpermarketlerden çekilmişti. Hollanda 26 Temmuz'da, Almanya da 31 Temmuz'da AB Komisyonu'na benzer uyarılarda bulunmuştu.

Pazartesi günü bir açıklama yapan AB Komisyonu, Birlik çapındaki hızlı uyarı sistemi ile hangi yumurtalara zehir bulaşmış ve Almanya üzerinden İngiltere ve Fransa'ya dağıtılmış olabileceğinin tespit edilebileceğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Komisyon Sözcüsü Anna-Kaise Itkonen, "Şu andan itibaren her şey İsveçlilerin, İsviçrelilerin, Fransızların ve İngilizlerin elinde, çünkü tüm yumurtalar takip edilebiliyor" şeklinde konuştu.

Almanya soruşturma başlattı

Alman savcılar, zehirli yumurta skandalına ilişkin Aşağı Saksonya eyaletinde faaliyet gösteren bazı çiftlikleri incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Böylece Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya, bu konuda soruşturma başlatan üçüncü ülke oldu.

Savcılık makamından yapılan açıklamada zehirli fipronil maddesinin rastlandığı yumurtaları üreten çiftliklerin, gıda güvenliği ve hayvan yemleme yasalarını ihlal etmek şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

İçinde fipronil tespit edilen yumurtalara şu ana kadar Almanya'nın 16 eyaletinin 15'inde rastlandı.

Milyonlarca tavuk itlaf edilecek

Hollanda çiftçi örgütü LTO'nun tahminlerine göre 150 şirket bünyesindeki milyonlarca tavuk itlaf edilebilir. Tahminlere göre krizin patlak verdiği günden bu yana 300 binden fazla tavuk hâlihazırda itlaf edilmiş durumda.

Hollanda'da şu ana kadar 138 tavuk çiftliği kapatılırken 59 çiftlikten sağlanan yumurtaların çocuklar tarafından tüketilmemesi uyarısı yapıldı. Ülkedeki tavuk çiftliklerinin beşte biri kapatılmış durumda.

Belçika da 51 çiftlikte üretimi durdurmuşken, 21 tanesinde üretilen tavuklarda fipronil tespit etti. Kapatılan çiftlikler ülkedekinin dörtte birini oluştururken, tehlikeli maddenin miktarının AB standartlarında koşulan üst limitin 10'da biri olduğu açıklandı.

Fipronil nedir?

Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacı. Maddenin, kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanımı yasak.

Bu tip hayvanlara temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilen madde yumurtalara bulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AFP/ÇÖ,BD