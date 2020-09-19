Zehirli örümcek ısırmasının ardından yoğun bakıma alınan eski Belediye Başkanı Tanık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İzmir'de zehirli örümcek ısırması sonucu yoğun bakıma alınan eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın, bilincinin açıldığı ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı, geçen hafta İzmir'in Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık önceki gün fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, zehirli örümceğin ısırdığı Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam etmektedir. Entübe olup tedbir amaçlı uyutulan hastamızın genel durumu düne göre daha iyidir"

Öte yandan DHA'da yer alan haberde Bülent Tanık'ın bilincinin açıldığı ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.