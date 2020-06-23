Zehirli gaz diye 60 kişi tahliye edildi; kokunun kaynağı 'kral meyvesi' çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 'kral meyvesi' olarak bilinen Durian meyvesinin kokusu önce zehirli bir gaz sanıldı. Zehirli gaz endişesiyle boşaltılan postaneye gelen polisler kokunun kaynağının meyve olduğunu anladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bavyera'da polisler bir postaneden aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Postanede çalışan 12 kişi mide bulantısı şikayetleri olduğunu söyledi.

Polisler, zehirli gaz endişesi nedeniyle ulaştıkları postanede 60 kişiyi tahliye etti.

Arama çalışmalarının sonucunda kokunun kaynağının birinin arkadaşına gönderdiği durian meyvesi olduğu ortaya çıktı.

Durian meyvesi ağır kokusu nedeniyle herkesin hoşuna girmeyebiliyor. Asya'da pek çok otel ve toplu taşıma aracında kokusu nedeniyle Durian meyvesi bulundurulması yasak. Geçen yıl Canberra Üniversitesi kütüphanesi de Durian meyvesinden çıkan koku nedeniyle tahliye edilmişti.