Zehirli gaz bulutu Türkiye'ye geliyor; asit yağmuru yapacak mı, hangi bölgeler etkilenecek?

IŞİD’in Musul’da yaktığı kükürt fabrikasından çıkan zehirli bulutlar Türkiye’ye doğru geliyor. Kükürt yüklü bulutların Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da görülecek yüksek nemle birleşerek asit yağmurları yaratabileceği endişesi artıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yarın beklenen yağışlarla ilgili "Yağmurda kalmayın, yuğmur suyu kullanmayın" uyarısı yaptı. Meteoroloji de konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, asit yağmurlarından etkilenmemek için yağmur suyunun fazla kullanılmaması gerektiğini belirterek “İlk dakikalarda yağmurdaki asit oranı fazla olacak. Volkanik patlamalarla eşdeğer olacağı söyleniyor, böyle panik bir durum söz konusu değil fakat yağmur suyunu fazla kullanmamaya ve dışarıda spor yaparak tenimizi asite maruz bırakmamaya özen göstermeliyiz. İnsanlara verdiği zararın yanında asitin deniz canlılarına, tarihi eserlere, binalara, arabalara kadar zararı vardır.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı uyarıda da "Musul kükürt yangınlarının Türkiye ve çevresi için ölümcül bir tehlikesi yok. İlla da tedbir diyorsanız o yağmur suyunu kullanmayın yeter" dedi.

Meteorolojiden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Musul'un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye'yi etkileyeceğine dair basında yer alan haberler üzerine açıklama yaparak, "Bu gece tekrar başlaması beklenen yağışın atmosferde bulunan bu gazı ilk etapta yere indirmesi söz konusudur. Daha sonra ise rüzgâr döneceği için bölgeden ülkemiz üzerine gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmemektedir" dedi.

"Asit yağmuru riski zayıf"

Meteoroloji, Musul'un güneyindeki kükürt tesislerindeki yangın konusunda meteorolojik değerlendirmede bulunarak, hareketli uydu görüntülerini paylaştı. Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bölgede güneyli rüzgar akışlarına yağışın eşlik etmesi beklenmediğinden, asit yağmuru riskinin oldukça zayıf olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Bölgeden Türkiye üzerine gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmediği belirtilen açıklama, şöyle:

"Musul'un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye'yi etkileyeceğine dair basınımızda haberler yayınlanmaktadır. Olayla ilgili yapılan meteorolojik değerlendirmede bölgede dün görülen yağışlar gece kesildi. Bugün bölgede güney ve güneybatı yönlerden rüzgâr beklenmekle birlikte yağış tahmin edilmemektedir. Bölgedeki kirletici konsantrasyonu konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığından taşınım konusunda net bir kanata ulaşmak zordur. Ancak meteorolojik şartlar göz önüne alınarak, bugün bölgede güneyli rüzgâr akışlarına yağış eşlik etmesi beklenmediğinden, asit yağmuru riskinin oldukça zayıf olduğu değerlendirilmektedir. Bu gece saatlerinden sonra ve yarın (Cuma günü) bölgenin tekrar yağışlı bir havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte bölgedeki rüzgâr akışlarının zamanla kuzey yönlere dönmesi beklendiğinden asit yağmuru riskinin zayıf olduğu değerlendirilmektedir. Uydu görüntüleri analizlerinde bugün güneyli hava akımları ile ülkemizin güneydoğu kesimleri üzerine etkisini azaltarak gaz taşınımı olduğu görülmektedir. Bu gece tekrar başlaması beklenen yağışın atmosferde bulunan bu gazı ilk etapta yere indirmesi söz konusudur. Daha sonra ise rüzgâr döneceği için bölgeden ülkemiz üzerine gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmemektedir."

‘Ölümcül olabilir'

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kayıhan Pala, asit yağmurlarının ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına ve özellikle alerjisi olan kişilerde sorunun büyük olabileceğini belirterek “Bunlar solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi sorunları, alerjisi olan kişiler nefes almada zorlanabilir. Asit yağmurlarının ciltle temas etmesi halinde ise deriyle ilgili sorunlara neden olur” dedi.

Kezzap iddiası

NTV meteoroloji Editörü Gökhan Abur ise Musul’dan gelecek SO2 gazlarının nem oranının artmasıyla H2SO4’e dönüşeceğini belirterek “Bu da halk dilinde kezzap” dedi.