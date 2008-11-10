Zehirli balık kıyılarımızda!

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bu yıl ikince kez görülen ve zehirli olduğu bilinen balon balığı, balıkçıları tedirgin etti.



Hint Okyanusu’nda yaşayan ve Süveyş Kanalı ile Akdeniz’i aşıp Bodrum’a kadar gelen yavru balon balığı, Yalıkavak Beldesi açıklarındaki Tilkicik Mevkii’nde avlanan balıkçıların ağlarına takıldı.

Balıkçı Osman Gökmen, “Güney Asya’da yaşanan Tsunami felaketinden sonra okyanusta yaşayan balıkların başka denizlere göç ettiği iddia ediliyordu. Son yıllarda da Bodrum’da ilginç balıklar görmeye başladık. Bunlardan biri de zehirli olduğu bilinen balon balığı. Yavru olduğuna göre artık buralarda üremeye başladıkları ortaya çıkıyor. Görenler sakın bu balığa dokunmasın çok tehlikeli olabilir” dedi. Balığın barındırdığı bir maddenin siyanürden daha etkili olduğunu ve bilinçsizce tüketildiği hallerde ölüme yol açabileceğini kaydeden Gökmen, “Balon balığı bölgemizde sık rastlanan bir tür değil. Son yıllarda Süveyş Kanalı'nı aşarak buraya geliyor. Balıkta siyanürden daha etkili bir madde bulunuyor. Bu maddeden, kanser hastalarının ağrılarını dindirmek ve uyuşturucu bağımlılarını tedavi etmek için bir ilaç yapılmaya çalışıldığını, bilimadamlarının bu konuda araştırma yaptığını biliyoruz. Ayrıca, Japonya’da balon balığını sadece sertifikalı aşçıların pişirebildiğini öğrendik. Bu balık son derece tehlikeli olabilir” diye konuştu.



Görenleri şaşkına çeviren balon balığı bir süre iskelede sergilendikten sonra yeniden doğal yaşama bırakıldı.





