'Zehirli Atık Fabrikası İstemiyoruz' eylemi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, demir-çelik fabrikalarından açığa çıkan baca tozu ve tufalden ''çinko oksit' üretecek tesis kurulması girişimleri, ''Zehirli Atık Fabrikası İstemiyoruz'' eylemiyle protesto edildi.

Mustafakemalpaşa Sivil Toplum Platformu'nca düzenlenen eyleme, Mustafakemalpaşalılar Derneği, Bursa Yerel Gündem 21, Tabipler Odası, DOĞADER, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Marzinc Marmara Çinko tarafından OSB'ye kurulması planlanan tesisle ilgili girişimleri protesto etmek için ellerinde ''Toprak, su, hava, temiz kalsın bu ova'', ''Zehir solumak istemiyoruz'', ''Havana suyuna sahip çık'' yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, sloganlar atarak, tesisin ilçeye kurulmasını istemediklerini dile getirdiler.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 1. sınıf tarım bölgesi olan Mustafakemalpaşa'da böyle bir fabrikanın kurulmasına karşı olduklarını, buna izin vermeyeceklerini ve tesisin kurulmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Nilüfer Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Mehmet Kartal da tesisin kurulması halinde doğaya büyük zarar vereceğini öne sürdü.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şeref Tuzcu ise yapılmak istenen tesisin insan sağlığına ölümcül zararlar vereceğini savundu.