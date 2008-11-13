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Yaşam

Zehirleyen Sütyen

"Her kadının mutlaka bir Victoria's Secret'ı olmalı" Bu cümleyi artık ezbere bilen kadınlar, şimdi bunun doğru olmadığını, hatta Victoria's Secret sutyenlerinin kendileri

13 Kasım 2008 02:00

"Her kadının mutlaka bir Victoria's Secret'ı olmalı" Bu cümleyi artık ezbere bilen kadınlar, şimdi bunun doğru olmadığını, hatta Victoria's Secret sutyenlerinin kendilerini hasta ettiklerini iddia ediyor.

Edinilen bilgiye göre Giselle Bundchen, Heidi Klum gibi modelleriyle iç çamaşır dünyasının en başarılı isimlerinden biri olarak anılan Victoria's Secret'a yüzlerce kadından şikayet yağıyor, son günlerde.

Şikayetler arasında kendisine 60 dolara mal olan Angels Secret Embrace sutyenin göğüslerinde yaralar oluşturduğunu iddia eden bile var.

37 yaşındaki Roberta Ritter, "Göğüslerimin üzerinde kocaman kırmızı yara izleri oluştu. Yanık izi gibi" diye anlatıyor.

"Öylesine can acıtıcıydı ki, uyumama bile engel oluyordu. Acıyla uyanıyordum yataktan"

Sadece Ritter değil, birçok kadın da aynı yaralarla karşılaştıklarını dile getiriyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Victoria's Secret firmasına dava açan Roberta Ritter, kendisi gibi onlarca kadının da aynı sorunla karşı karşıya kaldığını ve sutyenin çoğunun vücudunda aynı belirtilere neden olduğunu iddia etti.

ALERJİK NEDENLER OLABİLİR
Ritter'ın avukatı, sutyen kurbanı kadının aynı isimli iç çamaşırından bir kez daha alıp laboratuar ortamında bu sutyenin test edilmesini önerdi. Angels Secret Embrace isimli sutyende, tekstil endüstrisinde ürünlerin kırışıklığa dayanıklı olması için kullanılan formaldehidin kalıntıları bulundu. Bundan da Ritter'ın vücudunun formaldehide alerjik olabileceği sonucu çıkarıldı.

Ancak çok geçmedi, firma yetkilileri başka şikayetler de aldı. Şikayetlerin hepsinin de içeriği aynıydı; vücutta kızarıklıklar, yara izleri...

Victoria's Secret yetkilileri,  sutyenlerde formaldehit maddesinin kullanıldığını reddederken ürünlerinin sıkı bir kontrolden geçtiğini ve bu tür bir durumla karşılaştıkları için çok üzüldüklerini açıkladı.

Marka, şimdilik durumu kurtartmış gibi görünse de, şikayetlerin yeniden makhkemeye düşeceği belirtiliyor.

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