Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan üniversiteliler taburcu edildi

VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ) önceki gün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 337 öğrenciden, tedaviye alınan 77\'si de taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde önceki gün akşam saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 260\'ı aynı gün müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

YYÜ rektörlüğü tarafından öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma komisyonu kurulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı.

Tedavisi süren diğer 77 öğrenci de dün gece taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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