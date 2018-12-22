Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerden 50'si taburcu edildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün yatılı olarak kaldıkları Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 60 öğrenciden 50\'si, taburcu edildi.

Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde yatılı kalan 145 öğrenciye, önceki gün akşam yemeğinde, çorba, tavuk döner, pilav ve salata verildi. Yemeğin ardından öğrencilere ara öğün olarak peynirli poğaça ikram edildi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülen 41 öğrenci ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sabah 13, öğle ise 6 öğrencide daha benzer şikayetler ortaya çıktı. Bu öğrencilerden 13\'ü Manisa Şehir Hastanesi\'ne, 6\'sı da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yemekten zehirlendikleri sanılan öğrencilerden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 6\'sına ayakta müdahale edildi. Diğer hastanelerdeki 44 öğrenci de dün taburcu edildi.

Tedavisine devam edilen 10 öğrencinin de bugün yapılacak son kontrollerinin ardından taburcu edilebileceği bildirildi.

Bu arada, yemeklerden alınan numuneler, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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