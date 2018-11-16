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Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrenci taburcu edildi

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi

16 Kasım 2018 16:29

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, öğrencilerde zehirlenmeye ilişkin önemli bir bulgu görülmediğini, yemeklerden alınan numunelerin incelendiğini belirtti.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Çavuşlu Mahallesi\'ndeki Çavuşlu İlk ve Orta Okulu\'nda meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin bazıları, öğle saatlerinde özel şirket tarafından getirilen yemeklerden yedikten sonra, öğretmenlerine mide bulantısı ve kusma şikâyetinde bulundu. Şikâyet üzerine 25 öğrenci, okul idaresine ait özel araç ve ambulanslarla Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
TABURCU EDİLDİLER
Öğrencilerin öğle yemeğinde yedikleri patates, bulgur, köfte ve ayrandan alınan örnekler incelenirken, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan tüm öğrencilerin, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hepsinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Kaymakam Yakuta, \"İncelemeler devam ediyor. Zaten zehirlenme değil, zehirlenme şüphesinden dolayı hastaneye getirildiler. Sadece serum bağlandı başka bir işlem yapılmadı. Bir iki saat içerisinde hepsi taburcu oldu\" dedi.

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