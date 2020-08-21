Zehirlenme şüphesiyle hastanede yatan Rus muhalif lider Navalni'nin durumu kritik: Doktorlar tedavi için yurt dışına götürülmesine izin vermedi

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye yatan ve durumu ciddiyetini koruyan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'yle ilgilenen doktorların tedavinin devamı için başka bir ülkeye götürülmesi talebini reddettiği belirtildi. Navalni'nin basın sözcüsü, Almanya için yolla çıkacak uçağa binemediklerini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Aleksey Navalni'nin ekibi Rus muhalifin Sibirya'dan Almanya'ya tahliyesi için uçak ayarladı. Ancak Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, doktorların tedavi için Almanya'ya gitmesine izin vermediklerini, "hareket etmek için çok hasta" dediklerini aktardı.

Yarmysh, "Organize ettiğimiz uçak bir saat içinde gelecekti. Ulaşım yasağı, Navalni'nin hayatına kasttır" dedi. Yarmysh, "hastane ekipleri bize zehirlenme bulgusunu içeren test sonuçlarını gösteremedi." dedi.

Başhekim, Navalni'nin ekibine durumun 'stabil olmadığını' söyledi ancak detay vermedi. Doktorun daha fazla soru almamak için kendini odasına kilitlediğini söyledi.

Düzenlediği Kremlin yetkililerine yönelik yozlaşma karşıtı kampanyalar, hükûmet karşıtı protestolar ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Navalni, daha önce birçok kez fiziksel şiddete uğramıştı. Muhalif liderin suratına 2017'de bir madde atılmış ve vücudunda kimyasal yanıklar meydana gelmişti.

2019'un Temmuz ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalni zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.