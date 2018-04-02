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Dünya

Zehirlenen Yuliya Skripal'in sosyal medya hesabında esrarengiz hareketlilik

Yuliya Skripal'ın Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki hesabında en son görülmenin zehirlenmesinden 3 gün sonra olduğu bildirildi

02 Nisan 2018 23:05

İngiltere’de Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in durumu hakkında Londra’nın açıklamaları dışında bir şey bilinmezken, Yuliya’nın sosyal medya hesabındaki bir güncelleme dikkat çekti. Yuliya’nın durumunun kritik olduğu belirtilen bir dönemde VKontakte hesabına giriş yapıldığı fark edildi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. Olay ve ikilinin durumu ile ilgili Rusya tarafına hiçbir bilgi verilmezken, İngiliz yetkililer haftalardır durumlarının ‘stabil fakat kritik' olduğunu belirtiyor. Perşembe günü ise basında Yuliya'nın daha iyi olduğu ve hızla iyileştiği yönünde haberler yer aldı.

Ancak Yuliya Skripal'ın Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki hesabında en son görülmenin 7 Mart'ta olduğu belirtiliyor. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yuliya'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülüyordu.

​Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken, hesaba Yuliya'nın bizzat mı, bir soruşturmacı ya da şifresini bilen bir arkadaşı veya aile üyesinin mi giriş yaptığı bilinmiyor.

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