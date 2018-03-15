Zehirlenen öğrencilerden 178'i taburcu edildi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrenci taburcu edilirken, tedbir amaçlı tedavileri süren 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı hastaneleri ziyaret ederek çocukların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, dün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrencinin taburcu olduğu, diğer 5 öğrencinin de tedbir amaçlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

\'OLAYIN İNCELENMESİ İÇİN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK\'

Karacasu\'daki zehirlenme haberini almasının ardından şehit aileleri ve gazilerle Ankara\'da olan programını iptal edip ilçeye gelerek öğrencilerin kaldırıldığı hastaneleri ziyaret edip doktorlardan bilgi alan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, \"Öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numuneler araştırılmaya gönderildi. 2 gün sonra sonuçlar belli olacak. Toplamda mükerrer kayıtları çıkardığımızdı 183 öğrencimiz yedikleri yemeklerden etkilendi. Tedavi görenleri hastanede ziyaret ettim. Evlerine taburcu olanları da evlerinde ziyaret edeceğim. İyi gözüküyorlar. 5 tanesinin tedbir amaçlı tedavileri sürüyor. Kısmet olursa akşam çıkacaklar hastaneden. Taşımalı eğitimden yararlanan bin 113 öğrencimiz var. Rahatsızlanan ise mükerrer kayıtları çıkardığımızda 183 öğrenci var. 7 yıldan bu yana ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çok çok üzücü. Keşke hiç yaşanmasaydı. İnşallah en yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. En yakında zamanda sahalarda yeniden onlarla maç yapacağız. İlden olayın incelenmesi ve açıklığa kavuşması için müfettiş talep ettik. Gıdaları da araştırmaya gönderdik. Sabah saatlerinde tahliller başlayacak. 2 gün sonra sonuçları alacağız\" dedi.

\'ANKARA\'DA OLMASAM BELKİ BEN DE YİYECEKTİM\'

Karacasu ilçe Kaymakamı Büyüknalçacı, \"Her ay düzenli olarak denetim yapılıyor. Ben yemeklerini de yedim, kahvaltılarını da yaptım. Yetkililere \'habersiz gelip yemeklerden yerim\' diye kendilerine sürekli söylüyorum. Belki bugün Ankara\'ya gitmemiş olsam aynı yemeklerden ben de yiyecektim. Tavuk zehirlenmesi olduğu söyleniyor. Gıda tahlili yapıldıktan sonra belli olacak. O açıdan kesin konuşmam mümkün değil\" diye konuştu.

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde tedavilerinin ardından taburcu olan Yaykın İlkokulu öğrencilerinin anneleri ise yaptığı açıklamada, \"Öğlen 12.00-13.00 arası yemek yemişler. Eve geldiklerinde saat 18.00 sıralarıydı ve kusmaya başladılar. Hemen hastaneye götürdük, oradan da Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildik. Tedavilerimiz yapıldı. Allaha şükürler olsun çocuklarımız iyi\" dediler.

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