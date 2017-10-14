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Zehirlenen iki sokak köpeği öldü

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, kim ya da kimler tarafından verildiği bilinmeyen zehirli yiyecekten yiyen iki sokak köpeği öldü

14 Ekim 2017 21:06

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, kim ya da kimler tarafından verildiği bilinmeyen zehirli yiyecekten yiyen iki sokak köpeği öldü.
Küçükköy Mahallesi\'nin Badavut Mevkii\'nde iki sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verilerek telef edildi. Bu duruma tepki gösteren hayvanseverler, kimseye zararı olmayan köpeklerin neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü bilmediklerini, yetkililerin konuyu araştırmasını, sorumluların cezasını çekmesini istediklerini söyledi.
Badavut\'ta market sahibi Serdar Özer, \"Dükkanımın önüne gelirdi, ona ben bakıyordum. Diğer köpeğe, mahalleli bakıyordu. Sabah ölüsünü buldum. Mahalleli diğer köpeğin yanında toza bulanmış sucuk parçası bulmuş. Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri\'ne haber verdik. Gelip baktılar ve ölüsünü aldılar. Çok üzgünüm. Kimler neden böyle bir şey yapar anlamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum\" dedi.

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