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Dünya

Zehirlenen eski Rus ajanının yeğeninden İngiltere Başbakanı May'e çağrı: Yeniden gözden geçirin

"Bu skandalın ortasında canlı insanlar bulunuyor"

08 Nisan 2018 13:32

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın vize talebini reddettiği, Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, İngiltere Başbakanı Theresa May’e canlı yayında seslendi ve verilen ret kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Sky News televizyonunun canlı yayınında konuşan Viktoriya Skripal, May’e halka açık seslenişinde kendisi için en önemli olan şeyin amcasını ve kuzenini ziyaret etmek ve onların sağlık durumları ile ilgili büyükannesine bilgi vermek olduğunu ifade etti. Viktoriya, “Şu anda tüm dünya daha önce benzeri görülmemiş bir siyasi skandaldan bahsediyor, ancak bu skandalın ortasında canlı insanlar bulunuyor. Bu bizim, şu anda birlikte olmamız gereken ailemiz” ifadesini kullandı.

Daha önce Sky News televizyonu, Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in durumunun artık kritik olmadığını, tedaviye iyi yanıt verdiğini bildirmişti.

Daha önce de BBC, Skripal’in kızı Yuliya’nın bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini açıklamıştı.

En son da İngiltere'deki Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Christine Blanshard, Sergey Skripal'in (66) durumunun artık kritik olmadığını ifade etmişti.

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