Zehirlenen av köpekleri telef oldu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Bucak ilçesinde ormanlık alana atılan zehirli tavuk eti ve kemik parçalarından yiyen 2 av köpeği telef oldu.

Bucak\'ta geçen hafta Keçili Köyü\'ndeki ormanlık alanda av sezonunun açılması ile tavşan avına giden bir grup avcı ormana saldıkları av köpeklerinden haber alamayınca aramaya başladı. Uzun süren aramaların ardından ormanlık alanda Yasin Çiçek\'e ait iki av köpeği yerde can çekişirken bulundu. Kısa süre içinde telef olan köpeklerin yakınlarında tavuk eti ve kemik parçaları bulan Çiçek, zehirli olabileceği şüphesiyle jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tavuk etlerini topladı.

NUMUNE ALINIP TAHLİLE GÖNDERİLDİ

Köpeklerin sahibi Yasin Çiçek, şunları anlattı:

\"Ava gittiğimiz zaman ormanlık alanda çok sayıda tavuk kemiği bulduk. Hatta bu kemiklerden beslenmeye çalışan böcekler bile ölmüş. Jandarma, köpeklerin kesin ölümünün tespiti için tahlil yapılması gerektiğini söyledi. Ben de ölen köpeklerin ikisini Bucak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'ne getirdim. Burada tahlil için veteriner parça aldı. Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü\'ne gönderildi. Tahlil soncunu bekliyoruz.\"

\'7-8 KÖPEK TELEF OLDU\'

Bucak Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Osman Özdemir de zehirli et ve kemiklerin doğaya kasıtlı atıldığını belirterek, bunun katliam olduğunu vurguladı. Özdemir, şöyle dedi:

\"Ölen köpekler sadece 2 ile sınırlı kalmadı. Yaklaşık 10 gün içerisinde derneğimize telefon eden 3-4 kişi köpeklerinin aynı yollarla öldüğü ihbarında bulundu. Zehirlenme kanalıyla 7-8 köpek telef oldu. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde tarım ilacı dökülerek atılan bu kemikler yaban hayatında bir katliamdır. Atılan bu zehirli kemiklerden beslenen böcekler bile öldüğüne göre bilmediğimiz başka canlılar da ölmüş olabilir. Adli makamlar bu tür bir olayın yaşanmaması için mutlaka sorumluları bulmalıdır.\"

Bucak Avcılar ve Atıcılar Derneği\'nin sosyal medya hesabından da olaya tepki gösterildi.



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