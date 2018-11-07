Zehirlenen 250 büyükbaş, telef olmaktan kurtarıldı

Murat SÖYLEMEZ/DEMİRÖZÜ (Bayburt), (DHA)- BAYBURT\'un Demirözü ilçesinde yonca tarlasında otlayan 250 büyükbaş hayvan zehirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin zamanında müdahalesiyle hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Demirözü ilçesinde ismi öğrenilemeyen çobanın yonca tarlasında otlattığı sürüdeki büyükbaş hayvanlar, bir süre sonra yere yığıldı. Hayvanlarının zehirlendiğini düşünen çoban, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekimler, rahatsızlanan 250 büyükbaş hayvana müdahale etti.

​Bayburt Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Müdürü Kani Yavuz, hayvanlarda yonca zehirlenmesinin belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme olduğunu, bu zehirlenmelerin dikkat edilmediği takdirde ölümle de sonuçlandığını belirtti. Yavuz, “Daha önce bu tür problemler yaşanmış meralarda. Yüksek yonca içerikli otlaklarda hayvanlara uzun süreli otlatma yaptırılmaması hayvanların korunması açısından oldukça önemli. Kış mevsimine girerken meraların ıslak olması, bu tür zehirlenme riskini arttırıyor. Bu nedenle hayvanların meralara çıkarılması konusunda yetiştiricilerimizin daha da dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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