Zehirlendiği düşünülen Rus muhalif lider Navalni, Almanya'ya vardı: "Durumu stabil"

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Perşembe günü çayına katılan bir madde ile zehirlendiği düşünülen ve komada olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tedavi görmek üzere nakledildiği Almanya'ya vardı.

Reuters'ın çektiği görüntülere göre Navalni'ye taşıyan uçak Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir havalimanına indikten sonra muhalif lider bir ambulansa yerleştirildi ve Charite Hastanesi'ne taşındı.

Alman Bild'e konuşan aktivist Jaka Bizilj, Navalni'nin durumunun stabil olduğunu ifade etti.

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Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, perşembe günü bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.