Zehir tacirlerine ağır darbe

Narkotik polisi, bu sabah saatlerinde uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı zehir çetesine operasyon düzenledi. Narkotik polisi, daha önceden takibe aldıkları biber yüklü kamyoneti Büyükçekmece’de seyir halindeyken durdurdu. Araç sürücüsünü gözaltına alan polis, aracın alınmasıyla eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda 10 zehir tüccarı gözaltına alınırken; dolmalık biberlerin altına zulalanmış 280 kilogram uyuşturucu bulanan kamyonet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek incelenmeye alındı. Zanlıların Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Uyuşturucunun Güneydoğu illerinden birinden geldiği düşünülüyor.



Operasyonlar sürüyor



Dün yapılan operasyonda narkotik polisi patates ve soğan çuvalları arasına gizlenmiş 200 kilogram toz esrar ele geçirmişti. Esrarın İran'dan geldiği belirlenmişti. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.



DTP milletvekili Pervin Buldan'ın kaynı İsmet Buldan'ın oğlu Adnan Buldan da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alındı.



Buldan’ın gözaltına alınış süreci, Bahçelievler'de bir apartman dairesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında çıkan yangınla başladı. Yangına müdahale eden itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında evde arama yapan polis 5 kilo 400 gram eroin buldu.



Polis, evde ayrıca av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, bir sahte pasaport ele geçirdi. Ev sahibi olduğu öğrenilen Adnan Buldan yangının ardından kaçtı. Narkotik polisi evin eroin imalathanesi olarak kullanıldığını da tespit ederek soruşturma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçarak izini kaybettiren Adnan Buldan hakkında arama kararı çıkarttı.



Polis 1 yıldır aranan Adnan Buldan'ın izine dün rastladı. Buldan'ın Diyarbakır-İstanbul uçağına bindiğini belirleyen polis, Atatürk Havalimanı'nda pusuya yattı.



Uçağının inişinin ardından havalimanından çıkış yapmak isteyen Adnan Buldan, narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Adnan Buldan, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen Buldan, görüntü alan basın mensuplarına küfür ederek ve tekme atarak tepki gösterdi. Buldan'ın polise mukavemet etmek suçundan da aramasının bulunduğu öğrenildi.



DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Sapanca'da cesedi bulunan öldürülen Savaş Buldan'ın eşi. Savaş Buldan'ın kardeşi Nihat Buldan'da 2008 Ocak ayında 90 kilogram eroin ile ilgili gözaltına alınmıştı. Buldan'ın Ataköy'deki eroin pazarlığı'na Pervin Buldan'a ait TBMM kartlı özel araçla gittiği iddia edilmişti.



