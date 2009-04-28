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Yaşam

Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem

Uyuşturucu satıcıları yolladıkları esrarın yakalanmaması için devlet kurumundan gönderiliyor gibi işlem yaptı

28 Nisan 2009 03:00

Uyuşturucu satıcıları yolladıkları esrarın daha ucuza gitmesi ve yakalanmaması için devlet kurumundan gönderiliyor gibi işlem yaptı.

İzmir’de uyuşturucu şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonda 28 kilo esrar, 40 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 16'sı adliyeye sevk edildi. Zehir tacirlerinin Diyarbakır'dan kargoyla gönderdikleri paketlerin ucuza gitmesi ve şüphe çekmemesi için üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi'nden resmi yolla gönderilmiş gibi işlem yaptıkları ortaya çıktı.

İzmir kent merkeziyle, Gaziemir, Menderes, Torbalı ilçelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu şebekesinin Diyarbakır'dan esrar getireceği bilgisini alan Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında müteahitlik yapan ve geçen Aralık ayında uyuşturucu ticareti suçundan girdiği cezaevinden tahliye edilen H.Ş.'nin, esrarı temin ettikten sonra Diyarbakır'dan kargoyla gönderdiği tespit edildi.

Sevkiyatta yeni yol

Uyuşturucu paketinin İzmir'e gelmesinin ardından düzenlenen Işık Operasyonu'nda, H.Ş., ortağı V.K., börek dükkanları bulunan Ç.A. ile M.C., yakalandı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda genişletilen operasyonda ise şebekenin lideri konumundaki A.I., M.S., A.K., A.I., M.K.Ş., E.H., M.A., A.I., H.T., S.A., H.D., A.K., M.S. 17 kilo esrarla yakalandı. Torbalı İlçesi'ndeki ikinci operasyonda da Z.Y. ve M.K. da 11 kilo esrarla ele geçirildi.

Operasyon sırasında yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucuyu daha ucuza göndermek ve dikkat çekmemesi için Diyarbakır'dan Toprak Mahsulleri Ofisi'nden resmi yollardan gönderilmiş gibi işlem yaptırdıkları ortaya çıktı.

Torbalı'daki operasyonda yakalanan Z.Y. ve M.K., dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16 kişi ise sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bu arada, İstanbul'dan kokain getirdiği bilgisi alınan M.Y. de İzmir Otogarı'nda otobüsden indiği anda düzenlenen operasyonda yakalandı. M.Y.'nin üzeriden 40 gram kokain ele geçirildi.

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