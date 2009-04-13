Zehir tacirlerin son marifeti!

Muğla polisinin üç ilde eş zamanlı olarak düzenlediği ‘Kıvılcım’ adı verilen operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu sattıkları Muğla Üniversitesi'ndeki arkadaşlarına ‘Uyuşturucu nasıl kullanılır’ dersi verdikleri öne sürüldü.



Bir öğrencinin ihbarını değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite çevresinde uyuşturucu sattıkları belirlenen bir çeteyi 6 ay süreyle izledi.



Takibin sonunda büyük çoğunluğu Eğitim Fakültesi öğrencisi olan çete üyelerinin yarıyıl tatilinde Gaziantep, Aydın, İzmir ve Adana'dan getirdikleri uyuşturucuları arkadaşlarına ve çevredeki liselilere sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, 9 Nisan 2009 tarihinde, Muğla Üniversitesi yakındaki Kötekli Mahallesi'ndeki 20 öğrenci evi ile İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



‘Kıvılcım’ adı verilen operasyon kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 475 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, çok sayıda eğitim için hazırlanılmış esrarlı sigara düzeneği, 1 top esrar paketleme folyosu, esrar içiminde kullanılan özel olarak yapılmış 8 nargile düzeneği, esrar içiminde kullanılan su borusundan yapılma pipo düzeneği, saklama yeri olarak kullanılan resim panosu ve 4 ayrı saksıda yetiştirilen 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



‘Uyuşturucu nasıl içilir’ dersi



Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ve düzenekler polisleri bile şaşırttı. Öğrencilerin esrarın etkisini daha da arttırmak için bir kovanın içine su doldurarak kendilerine özgü nargile ürettikleri ortaya çıktı. Esrar içiminde kullanılmak üzere su borusundan yanmaz, paslanmaz pipo üreten zanlıların, üniversitedeki arkadaşlarına evlerinde, `esrar içme dersi' verdikleri de belirlendi. Şüphelilerin, öğrencilere esrarın yanı sıra uyuşturucu hap ve çeşitli sentetik maddeler de temin ettikleri belirlendi.



Gözaltına alınanlardan, aralarında kızların da bulunduğu 37 öğrenci ile öğrenci olmayan iki kişi yalnızca içici oldukları belirlenerek serbest bırakıldı. Uyuşturucu sattığı ileri sürülen çetenin liderliğini yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ö.Y. (Özgür Yıldız) (19) ile H.K. (21), T.S.D. (20), F.S.K. (23), S.A. (21), Ş.A. (21), M.C. (21), Y.E.B. (21), N.S.(21) ve S.S. (24) ise bugün işlemlerinn ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında emniyet müdürlüğünün önüne gelen bazı aileler ise çocuklarının arkadaş kurbanı olduklarını söyledi.

