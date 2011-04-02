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Yaşam

Zehir parasıyla çifte Ferrari

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 250 kilo eroin ele geçirildi.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 250 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 15 kişilik çetenin eroini İstanbul üzerinden Avrupa’ya götürmeyi planladığı belirtildi.El konulan 2’si Ferrari marka otomobil olmak üzere 10’un üzerindeki aracın incelemesine başlandı.

Çete elemanlarıyla birlikte ele geçen aralarında Ferrari marka araçlarında bulunduğu otomobillerin,  uyuşturucu parasıyla alındığının tespit edilmesi durumunda kamu malı olarak el koyulacağı öğrenildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir yıl önce takip etmeye başladığı şebekenin bir hafta önce TIR aracıyla eroin sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası belirlenen TIR aracını takibe aldı. Küçükçekmece’de durdurulan ve 250 kilogram eroin bulunan TIR’ın dorse kısmında narenciye yüklü olduğu görüldü. Zanlıların bu eroini İstanbul üzerinden Avrupa’ya götürmeyi planladığı belirtildi.



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