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Yaşam

Zehir operasyonuna 7 tutuklama

30 Ekim 2009 02:00

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bodrum'daki eğlence mekanlarında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Bodrum'daki eğlence mekanlarında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinin ardından, ''örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G, F.C, N.D, H.K, O.K, R.B ve Ö.A tutuklandı, S.K, E.E, Y.Ö ve H.Ö ise 5 bin TL para cezası ve ''adli kontrol'' şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren istihbarat çalışmasının ardından, Bodrum, Milas, Antalya, Aydın ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 562 gram esrar, bir miktar kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 mermi ele geçirilmiş, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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