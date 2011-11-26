Zebari: Suriye'ye ekonomik yaptırım mümkün değil

T24 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Suriye'ye ekonomik yaptırımın "mümkün olmadığını" söyledi.





Zebari düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın, Arap Birliği'nin Suriye'ye ekonomik yaptırım uygulanması yönündeki karar tasarısına karşı olduğunu belirtti.





"Irak açısından Suriye'ye yaptırımın mümkün olmadığını" ifade eden Zebari, Lübnan ve Ürdün'ün de Suriye ile önemli ekonomik ilişkileri nedeniyle yaptırıma karşı olduğunu vurguladı.





Zebari ayrıca, Suriye'de yaşayan Iraklıların sayısı ve iki ülke arasındaki yakın ekonomik ilişkilerin göz önüne alındığını belirtti.





