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Spor

Ze Roberto 43 yaşında futbolu bıraktı

Kariyeri boyunca 681 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 119 kez rakip fileleri havalandırdı

28 Kasım 2017 13:39

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Ze Roberto, aktif futbol kariyerini noktaladı.

43 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, kulübü Palmeiras'ın sezonun son iç saha maçında Botafogo'yu 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika forma giyerek yeşil sahalara veda etti.

Futbola 1994 yılında Portuguesa takımında başlayan Ze Roberto, Real Madrid, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Santos'un da aralarında yer aldığı toplam 10 takımda forma giydi. Bu kulüplerde 681 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 119 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerinde toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan Ze Roberto, Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Bayern Münih ile de 4 kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

1998 ve 2006 dünya kupalarında Brezilya'nın kadrosunda yer alan Ze Roberto, 85 kez milli takım formasını giydi.

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