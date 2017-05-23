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Politika

Zaza Halk Partisi kuruluyor

Zaza Halk Partisi için Ankara’da genel merkez olarak kullanılacak bir yer tutuldu

23 Mayıs 2017 23:00

Ankara’da yeni bir siyasi parti için kollar sıvandı. Zaza Halk Partisi’nin kuruluş dilekçesinin Mayıs sonunda İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Zaza Halk Partisi için Ankara’da genel merkez olarak kullanılacak bir yer tutuldu. Hafta sonu kurucular kurulu toplantısında parti tüzüğüne son şekli verilecek. Ardından belirlenen yönetim üzerinden gelecek hafta İçişleri Bakanlığı’na gidilerek kuruluş dilekçesi verilecek.

 

Meşe palamudunun anlamı

 

Partinin bayrağı hazırlanıp genel merkez olarak kiralanan daireye de asıldı. Yeşil, beyaz kırmızı renklerden oluşan bayrakta yer alan meşe palamudunun “uzun ömürlü olsun” anlamına geldiği ifade edildi.

Partinin Kurucular Kurulu üyeleri ve genel başkanı henüz açıklanmadı. Parti gönüllüleri, “17 ilde Zaza var. Meclis’te bizim tespitlerimize göre 63 Zaza milletvekili var. Zaza Partisi’ni kurarak Zaza oylarını almak istiyoruz. Bu ülkenin geleceği de Zazaların geleceği de Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet rejiminde” dedi.

 

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