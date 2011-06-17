Zaz, İstanbul'a gelecek mi?

T24 - Paris sokaklarındaki performansıyla tanınan Zaz'ın, Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul’da sahne alacağı haberi doğru mu değil mi henüz bilinmiyor...





ZAZ - JE VEUX





Sokak performanslarıyla müziğe başlayan, Fransa'nın en çok konuşulan gruplarından 'Zaz' Türkiye’ye geliyor mu?

'Je Veux' adlı şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen grubun, Uluslararası Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul’da caz severlerle buluşacağı haberi ortaya çıktı ancak Akbank Sanat'tan henüz bir doğrulama gelmedi.

21. yılında 160 yerli ve yabancı sanatçıyı konuk etmeye hazırlanan Akbank Caz Festivali'nin 20 güne yayılan programı henüz açıklanmadı. Eylül ayında açıklanması beklenen festival programı hakkında tahminler sürüyor.

Akbank Sanat'tan aldığımız bilgiye göre, 23 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Hindi Zahra, Zaz gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı henüz bir netlik kazanmadı.