Zaz ikinci albümünü çıkarıyor, Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor...

Tüm dünyada ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zaz, ikinci albümünün piyasaya çıkmasının ardından Mayıs ayında Türkiye'de konser verecek.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan, kendine has üslubuyla tanınan Fransız sanatçı Zaz’ın yeni albümü Recto Verso mayıs ayında müzikseverlerle buluşacak.

Konserlerindeki enerjisi ve samimiyetiyle öne çıkan şarkıcının yeni albümünün ilk single’ı olan On Ira, radyolarda çalmaya başladı bile.

İlk albümüyle dünya çapında 1.3 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan Zaz’ın hem ülkesi Fransa’da hem de dünyada büyük bir hit haline gelen Je Veux şarkısının da yazarı olan Kerredine Soltani, aynı zamanda son albümündeki single’ı On Ira’nın da bestecisi.