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Kültür-Sanat

Zaz bugün İstanbul'da, yarın İzmir'de konser veriyor

Akbank Caz Festivali’nin 21’inci yılındaki sürpriz isimlerinden biri olan Fransız şarkıcı Zaz, bugün...

22 Ekim 2011 03:00

T24 - Akbank Caz Festivali’nin 21’inci yılındaki sürpriz isimlerinden biri olan Fransız şarkıcı Zaz, bugün saat 20.30’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverlerle buluşuyor.

Zaz - Je Veux / VİDEO

Zaz İstanbul’da
Zaz, İstanbul’un ardından 23 Ekim Pazar günü saat 20.30’da İzmir Arena’da da bir konser verecek.

Gerçek adı Isabelle Geffroy olan 1980 doğumlu Zaz, beş yaşından itibaren müzik teorisi, keman ve koro şarkıcılığı dersleri aldı. Zaz, Paris sokaklarında verdiği konserler sayesinde keşfedildi. 2009’daki Generation Reservoir isimli yarışmada birincilik kazanan genç şarkıcı, 2010 tarihli çıkış albümü “ZAZ” ile zirveye yükseldi. “Je Veux” parçasıyla Türkiye’de de büyük popülarite kazanan ve festivalin en merakla beklenen ismi olan Zaz’ın İstanbul konserinin biletleri satışa çıktığı ilk saatte tükendi.


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