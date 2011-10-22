Zaz bugün İstanbul'da, yarın İzmir'de konser veriyor

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Zaz - Je Veux / VİDEO

Zaz, İstanbul’un ardından 23 Ekim Pazar günü saat 20.30’da İzmir Arena’da da bir konser verecek.Gerçek adı Isabelle Geffroy olan 1980 doğumlu Zaz, beş yaşından itibaren müzik teorisi, keman ve koro şarkıcılığı dersleri aldı. Zaz, Paris sokaklarında verdiği konserler sayesinde keşfedildi. 2009’daki Generation Reservoir isimli yarışmada birincilik kazanan genç şarkıcı, 2010 tarihli çıkış albümü “ZAZ” ile zirveye yükseldi. “Je Veux” parçasıyla Türkiye’de de büyük popülarite kazanan ve festivalin en merakla beklenen ismi olan Zaz’ın İstanbul konserinin biletleri satışa çıktığı ilk saatte tükendi.