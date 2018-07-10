Zaytung'dan: Piyasaların Albayrak'a tepkisi olumlu; "Bu ekonominin başına geçmeye razı olan birini bulmuşlar"

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine için "haber" kaleme aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak için Zaytung, "Piyasalar Berat Albayrak'a olumlu tepki verdi: 'İyi yine bu ekonominin başına geçmeye razı olan birilerini bulmuşlar...' ifadelerinin yer aldığı bir metin yazdı.

Albayrak önceki kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu.

Zaytung'da yer alan "haber" aynen şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan yeni kabinede en çok tartışılan isim Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Berat Albayrak olurken, bu şartlarda Türkiye'de ekonominin başına geçmeye razı olan birilerinin ortaya çıkmış olması piyasalar tarafından da olumlu ve sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte beklentilerin aksine ekonomiden sorumlu bir bakanın da olduğunu gören piyasalarda iyimser bir hava hakim. Kararın açıklanmasından itibaren Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında sadece %4 civarında bir kayba uğradığına dikkat çeken uzmanlar, piyalasardaki esas beklentininse bu saaatten sonra kimsenin böyle bir işi üstüne almak istemeyeceği yönünde olduğunu ifade ettiler.

''Erdoğan'ın başarısı''

Hazinesinde 100 milyar dolar civarın para bulunan, toplam dış borcu yaklaşık 500 milyar dolar olan ve yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru, yüksek işsizlik kıskacındaki bir ekonominin başına geçmeye razı birilerinin çıkmasını süpriz olarak değerlendiren ekonomi çevreleri, elde edilen sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek hitabet ve ikna gücünün önemli bir payı olduğu görüşünde birleşiyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir finans yöneticisi, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ''Gerçekten şu an piyasalarda tam bir şaşkınlık hakim. Ben dahil sektörde az çok bu işlerden anlayan herkese bu koltuk teklif edildi ama hepimiz bir mazaret bulup sıyırmayı başarmıştık. Artık sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi de damadını bu işi almaya ikna etti bilemiyorum. Neticede aile içi bir mesele hakkında yorumda bulunmak uygun değil. Ama insanın nazı en çok damadına geçer derler ya, doğruymuş.'' ifadelerine yer verirken, Türkiye'de hala bir ekonomi bakanının bulunmasını yabancı yatırımcı için de olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.