Zaytung: Ankara'da oylar yeniden sayıldı, AKP İzmir'de 1 puan öne geçti

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung”, 30 Mart seçimlerinde yaşanan gelişmeleri “son dakika” haberleriyle ti’ye aldı. Zaytung’un servis ettiği son dakika haberlerinin odağında Ankara’da Melih Gökçek ile Mansur Yavaş arasındaki yarışta yaşanan belirsizlik, Anadolu Ajansı’nın tartışılan seçim sonuçları ve diğer gelişmeler vardı.

Zaytung’da yer alan, 30 Mart haberlerinin bir kısmı şöyle:

- Zaytung: Ankara'da oyların yeniden sayılması sonrası AK Parti İzmir'de 1 puan öne geçti...

- Bilal Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan biraz geç de olsa Mehmet Ali Aydınlar'a bir oy çıktı...

- Facebook'ta seçim yarışı: Yüzde 51.08 Ömer Hayyam, Yüzde 50.32 Aziz Nesin...

- Ankara 'Yavaş gardaşım yavaş' sloganıyla sayımı en son bitirecek il olmaya aday...

- Oyları saymak isteyen sandık kurulu üyelerinin, sandığa sahip çıkan Erol Tahmazlı'yı ikna çabaları sürüyor...

- AA: New York - %64 Akp, % 19 Demokrat Parti, % 8 Cumhuriyetçi Parti...

- Flash TV seçim özel yayını Bülent ERSOY moderatörlüğünde devam ediyor...

- Kırımda AKP'nin oylarının yüksek çıkması üzerine Rusya, Kırım'dan çekilme kararı aldı...

- Vatikan, 1268-1271 yılları arasında yapılan Papa seçimlerinde elde ettiği ''En uzun süren seçim'' rekorunu Ankara'ya kaptırma endişesi içinde...

- YSK'dan uyarı: ''İtirazınız yanlışsa 5 puan sileriz ama...''

- Ankara'da oyların yeniden sayılması sonrası AK Parti İzmir'de 1 puan öne geçti...

- İsmet Berkan: ''Ben trafodaki o kediyi gördüm...''

- Dışişleri Bakanlığı: ''Trafoya kaçan kedinin Suriye'den atıldığı tespit edilmiş olup, yeni angajman kuralları gereği sınırın öte tarafına bir adet Bengal Kaplanı atılarak misliyle karşılık verilmiştir...''

- Garfield: ''Gelişmeleri kaygıyla izliyorum...''

- Ankara'daki seçimlerden bir türlü kesin sonuç alamayan YSK, Melih Gökçek ve Mansur Yavaş'a eş başkanlık teklifi götürdü...

- Haramzadelerden, trafoya giren komik kedi videoları...aramzadelerden, trafoya giren komik kedi videoları...

- Süleyman Şah Türbesi'ni koruyan 30 asker seçim sonuçlarından umutlu: ''Burayı bombalamaya gerek kalmadı di mi şimdi?''

- Oy kullanırken iktidar ve muhalefete mesaj vermeyi unutan Dursun Görgün (64), seçimin tekrarlanması için YSK'ya başvurdu...

- Ovacık'ın TKP'li Belediye Başkanı, yönetimi halka bıraktığını açıkladıktan sonra kayıplara karıştı...

- Milliyet.com.tr'den seçim değerlendirmesi: ''Kimseye aldırmadan aynı kabinde bakın ne yaptılar..."

- ANAP seçimi kaybettiğini açıklayan ilk ve tek parti oldu...

- Oyların her sayıldığında farklı sonuçlar vermesi ve gözlemin sonuçları değiştirmesi üzerine gözler kuantum mekaniğine çevrildi...

- YSK, Ankara'daki oy sayımına hipodromda devam edileceğini açıkladı...

- Her mikrofonun başına geçenin ''Seçimi biz kazandık'' açıklamaları karşısında kendine hakim olamayan Kenan Evren basın açıklaması yaparak yönetime el koyduğunu açıkladı...

- AA'dan gelen son seçim verilerine göre, AKP 93 ilde üstünlüğünü korumaya devam ediyor...

- Anadolu Ajansı, Yozgat Sorgun'da BDP'li belediye başkan adayı Zübeyir Güneyce'nin mazbatasını alarak görevine başladığını duyurdu...

- ''Suriye'lilere oy kullandırılıyor'' başlığı altında kimlik bilgileri gün boyu Twitter'da 212.860 kez paylaşılan Fahmei MEHOU'ya (32) reklam teklifi yağıyor...

- Sol tarak kemiğinde hafif sakatlık bulunan AKP Kayseri Milletvekili, belediye seçimlerinde riske edilmedi...,

- Burdur Belediye Başkanılığı seçimini, %33 ile kararsızlar kazandı...

- Başbakan Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın ses kayıtları Youtube'a düştü...