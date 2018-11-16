Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Pakistan asıllı İngiliz müzisyen Zayn Malik, artık Müslüman olmadığını açıkladı.

British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını söyleyen Malik, "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum" dedi.

"Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum. Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum" diyen Malik, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.