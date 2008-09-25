Zayıflık takıntısı hastalandırıyor

Kırılgan kızlar kulübü

Zayıf olmak sağlıklı olmak anlamına gelmez

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Psikolog Şebnem Turhan Günaydın’a verdiği röportajda, anne ve babalara çocuklarında şu belirtiler varsa; doktora başvurmalarını önerdi:* Olması gereken kilonun altında olmasına karşın şişmanlamaktan aşırı şekilde korkuyorsa.* Bir deri bir kemik olmasına rağmen kalçalarının geniş olduğunu, çok yağlandığını söylüyorsa.* En az 3 aydır regl kanaması olmuyorsa.* Aşırı hareketliyse.* Yemek sonrası, yediklerini çıkarıyorsa.* Sürekli bağırsak boşaltıcı ve idrar söktürücü ürünler kullanıyorsa.