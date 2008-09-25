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Sağlık

Zayıflık takıntısı hastalandırıyor

Çağımızı saran zayıflık takıntısı; yeme bozukluğu hastalıkları anoreksiya nevroza ve bulimia'yı artırdı.

25 Eylül 2008 03:00

Çağımızı saran zayıflık takıntısı; yeme bozukluğu hastalıkları anoreksiya nevroza ve bulimianın artmasına neden oluyor.

Kırılgan kızlar kulübü

Zayıf olmak sağlıklı olmak anlamına gelmez

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Psikolog Şebnem Turhan Günaydın’a verdiği röportajda, anne ve babalara çocuklarında şu belirtiler varsa; doktora başvurmalarını önerdi:

* Olması gereken kilonun altında olmasına karşın şişmanlamaktan aşırı şekilde korkuyorsa.

* Bir deri bir kemik olmasına rağmen kalçalarının geniş olduğunu, çok yağlandığını söylüyorsa.

* En az 3 aydır regl kanaması olmuyorsa.

* Aşırı hareketliyse.

* Yemek sonrası, yediklerini çıkarıyorsa.

* Sürekli bağırsak boşaltıcı ve idrar söktürücü ürünler kullanıyorsa.

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