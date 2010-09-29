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Sağlık

Zayıflık inadı öldürdü

Kişinin kendini şişman olarak algılamasını sağlayan ve bu yüzden aşırı kilo vermesine yol açan anoreksiya bir can daha aldı.

29 Eylül 2010 03:00

T24- Kişinin kendini şişman olarak algılamasını sağlayan ve bu yüzden aşırı kilo vermesine yol açan anoreksiya bir can daha aldı.


İngiltere'de 15 yaşındaki kızın geçtiğimiz yıl başlattığı diyet ölümüne neden oldu. Anoreksiyaya yakalanan kızın bütün organları iflas etti.  


Londra’da yaşayan Anna Wood aldığı birkaç kilodan kurtulmak için geçtiğmiz yıl ocakta sıkı bir diyete başladı. Şubatta ilk uyarı öğretmeninden geldi. Ama aile üzerinde durmadı. Anne Christine Gibson “Abarttıklarını düşündüm. Herşeyi yiyor gibiydi. Ama yiyecekleri elbisesinin kollarına doldurup atıyormuş” dedi.


Tedaviye yanıt vermedi

Anna Wood Ağustosta kötüleşince hastaneye yattı. 170 cm boyuna rağmen 41 kiloya düştü. Dört ayda 12 kilo aldı. Part time bir iş buldu. Ama şubatta işe giderken fenalaştı. Aile kızlarının her gün 10 km’lik yolu yürüdüğünü ve öğle yemeği yemediğini öğrendi. Ülser midesini delmişti. Vücut tedaviye yanıt vermedi. Önce beyinde hasar oluştu, sonra akciğerler pes etti. 26 Mart’ta kalp krizinden öldü. Gibson “Hiç kilolu değildi. Aileler dikkatli olsun” dedi.

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