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Sağlık

Zayıflığın sırrı kahverengi yağda mı?

Kanadalı bilim adamları vücuttaki kahverengi yağların kalori yaktığını tespit etti. Obeziteyle mücadelede bilim insanları dev bir adım attı.

27 Ocak 2012 02:00


T24 - Kanadalı bilim adamları vücuttaki kahverengi yağların kalori yaktığını tespit etti. Obeziteyle mücadelede bilim insanları dev bir adım attı. Kanada’nın Laval Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada insan vücudunda az miktarda bulunan “kahverengi yağın” kalori yaktığı ilk kez kanıtlandı.

Obezite ile mücadeleKısa süre öncesine kadar yetişkinlerin vücudunda bulunduğu bile bilinmeyen kahverengi yağın, kalori yakıcı özelliğinin kanıtlanmasının ardından bilim dünyası bu yağın miktarını artırarak fazla kilolarla mücadele etmenin yollarını aramaya başladı.


Bebeklerde bulunuyor

Kahverengi olan bu yağın bebeklerde bol miktarda bulunduğu biliniyordu. Ancak bilim insanları yetişkinlerde hiç bulunmadığını zannediyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle zayıf kişilerde bu yağın izlerine rastlandı. Bunun üzerine obezlerin vücudu incelendiğinde neredeyse hiç kahverengi yağ olmadığı görüldü.

Kahverengi yağın zayıflıkla bağlantılı olabileceğinden şüphelenen uzmanların araştırmaları beklenen sonucu verdi. Kahverengi yağın kalori yaktığı kesinleşti. New York Times gazetesine göre şimdi bilim dünyası bu yağın miktarını artırmanın yollarını arıyor.

Şimdiye dek yapılan araştırmalar kahverengi yağın miktarını artırmak için bazı ipuçları veriyor. Mesela Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla spor yapıldığında beyaz yağ hücrelerinin kahverengi yağa dönüşebildiği ortaya konuldu. Bir başka araştırmada soğukta kalmanın kahverengi yağın kalori yakma hızını artırdığı görüldü.

Kahverengi yağ, zayıf insanlarda şişmanlardan daha fazla, gençlerde yaşlılardan daha fazla ve genç kadınlarda erkeklerden daha fazla bulunuyor. Kahverengi yağların, rengi normal yağ dokusundan daha koyu olduğu için bu şekilde isimlendiriliyor.


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