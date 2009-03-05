Bazı yiyecekler tokluk hissi veriyor ve çabuk doymayı sağlıyor. İşte zayıflatan mucize besinler…



Esmer pirinç: B Vitamini deposu olması sayesinde proteinleri, yağları parçalıyor, hazmı kolaylaştırıyor. Greyfurt: Metabolizmayı hızlandırıyor, vücut direncini artırıyor.



Kırmızı üzüm: Dolaşım sistemini temizliyor. İçerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesine kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.



Salatalık: Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.



Nar: Hormonları dengeliyor. Bu sayede kilonuzu kontrol etmeniz daha kolaylaşıyor. Ayrıca güçlü bir antioksidan.



Adzuki fasulyesi: (Küçük kırmızı fasulye) Fasulyeler arasında en az yağ oranına sahip. Vücutta daha fazla suyu tutuyor.



Brokoli: Lif ve C vitamini deposu. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor.



Elma: Hafif tatlı, bağırsakları harekete geçiriyor.



Kiraz: Yumuşak bir müshil etkisi yapıyor ve kilo kaybına neden oluyor.



Yulaf: Tok ve şişkinlik hissi veriyor. Bir kâse lapası vücutta üç kase su tutmayı sağlıyor.

