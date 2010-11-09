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Sağlık

Zayıflatan kristal

Sensa Tastant adı verilen kristan görünümlü toz yemeklerin tadını ve kokusunu arttırıyor, beyne gönderdiği tat ve koku sayesinde de tokluk hissini daha erken ortaya çıkarıyor.

09 Kasım 2010 02:00

T24-  Amerika’da geliştirilen özel kristaller kilo vermek isteyenlerin yardımına koşuyor. Sensa Tastant adı verilen kristan görünümlü toz yemeklerin tadını ve kokusunu arttırıyor.



Tüm yiyeceklerin üstüne serpilen toz besinlerin etkisini arttırdığı için iştahı kapatıyor. Amerika’da 1400 kişi üzerinde yapılan araştırma kristalleri kullanan obezlerin 6 ay içinde ortalama 12 kilogram verdiğini ortaya çıkardı.


Chicago’da bulunan Koku ve Tat Araştırmaları Derneği’nde görevli nörolog doktor Alan Hirsch "Aroma arttığı için beyin daha çok besin tüketildiğini zannediyor. İnsanlar kilo vermeye başladıktan sonra spor yapmaya da başlayarak hayal edilen vücuda sahip olabilirler" dedi.Sensa Tastant’ın beyne gönderdiği tat ve koku sayesinde tokluk hissini daha erken ortaya çıkarıyor.


İçinde sadece bir tür karbonhidrat olduğu belirtilen Sensa Tastant’ın ilk belirlemelere göre yan etkisi yok. Amerika’da satışa sunulan Sensa Tastant’ın gelecek yıl İngiltere’de ve Avrupa’da piyasaya çıkması bekleniyor.




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