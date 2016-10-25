Zayıflatan baharat karışımları

Zayıflamak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yollardan biri de baharat karışımları ve metobolizmayı hızlandırıcı etki yapan çaylar. Ancak bu tür ürünleri bir uzmanın tavsiyesiyle tüketilmesinde fayda var. İşte Ayça Kaya'nın pudra.com'a yaptığı öneriler...

Canınız tatlı istediğinde bir elmayı tarçın ile tatlandırın. Tarçın insülin seviyesini düzenler, şeker ihtiyacını azaltır.

Tok kalmak için ara öğünde bir avuç haşlanmış nohut üzerine kimyon ekleyin. Kimyon tokluk süresini uzatır, gazı alır.

Metabolizmanızı hızlandırmak için ayrana kekik suyu ekleyin. Kekik kan yağlarını azaltır, metabolizmayı güçlendirir.

Şişkinliği azaltmak için ananasın üzerine karanfil ekleyin. Ananasın içindeki bromelin enzimi, metabolizmayı çalıştırır, vücut ödemini azaltır. Karanfil ile birleştiğinde adet dönemi şişkinliğini ve tatlı ihtiyacını azaltır.

Tok tutan baharat karışımı 1 yemek kaşığı toz zencefil, 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı kimyonu karıştırın. İster sebze yemeğinizde ister et yemeklerinizde her zaman bu karışımı kullanabilirsiniz. Hem yemeğinize lezzet katar hem de tok kalma sürecine faydası olur.

Baharatları nasıl saklamalı? Baharatları satın alırken ambalajlı ve az satın almak en doğrusu. Açıkta ve nemli ortamda tutulan baharatlar küflenebilir ve tazeliğini kaybeder. Satın alınan baharatlar ya cam bir saklama kabında ya da nem geçirmez poşetlerde saklanmalı. Mutfağın en serin yerinde, karanlıkta ve ocaktan uzakta tutmakta fayda var. Mümkünse buzdolabı kapağında saklanmalı.