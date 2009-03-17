Zayıflatan 9 bitki

İşte diyet yaparken kilo vermenize yardımcı olabilecek, yemeklerinizin içine ekleyebileceğiniz ya da demleyerek içebileceğiniz bitkiler...
Arnavut biberi
Dolaşım ve sindirim sistemini düzenler. Yağ yakıcı özelliği vardır.
Tarçın
Yağ yakmaya yardımcı ve enerji veren bitkidir.
Yeşil çay
Diyet listelerinin vazgeçilmez içeceği yeşil çay, yağ yakma hızını artırır. Zindelik verir.
Guar sakızı
Açlık hissini bastıran bu bitki ile daha az ama daha sık yemek yiyebilirsiniz.
Rezene
Demlenerek içilen rezene çayı kandaki çay oranı düzenler, sakinleştirici etkisi vardır.
Karahindiba kökü
Vücudu toksinlerden arındıran ve yağ yakmayı sağlayan karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
Keten tohumu
Dolaşım ve sindirim sistemini güçlendiren keten tohumu aynı zamanda tokluk hissi de verir. Yoğurt ve ya salataların üzerine dökerek tüketebilirsiniz.
Maydanoz
İdrar yollarının sağlıklı çalışması için faydalıdır. Mideyi ferahlatır ve kilo vermenize yardımcı olur. Taze ya da demleyerek içebilirsiniz.
Sinameki
Dolaşım ve boşaltım sistemini tamamen doğal destekleyen bitkidir.