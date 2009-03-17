Zayıflatan 9 bitki

İşte diyet yaparken kilo vermenize yardımcı olabilecek, yemeklerinizin içine ekleyebileceğiniz ya da demleyerek içebileceğiniz bitkiler...



Arnavut biberi



Dolaşım ve sindirim sistemini düzenler. Yağ yakıcı özelliği vardır.



Tarçın



Yağ yakmaya yardımcı ve enerji veren bitkidir.



Yeşil çay



Diyet listelerinin vazgeçilmez içeceği yeşil çay, yağ yakma hızını artırır. Zindelik verir.



Guar sakızı



Açlık hissini bastıran bu bitki ile daha az ama daha sık yemek yiyebilirsiniz.



Rezene



Demlenerek içilen rezene çayı kandaki çay oranı düzenler, sakinleştirici etkisi vardır.



Karahindiba kökü



Vücudu toksinlerden arındıran ve yağ yakmayı sağlayan karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.



Keten tohumu



Dolaşım ve sindirim sistemini güçlendiren keten tohumu aynı zamanda tokluk hissi de verir. Yoğurt ve ya salataların üzerine dökerek tüketebilirsiniz.



Maydanoz



İdrar yollarının sağlıklı çalışması için faydalıdır. Mideyi ferahlatır ve kilo vermenize yardımcı olur. Taze ya da demleyerek içebilirsiniz.



Sinameki



Dolaşım ve boşaltım sistemini tamamen doğal destekleyen bitkidir.

