Zayıflamayla ilgili 20 gerçek

Gerçekten kahvaltı etmek bu kadar önemli mi? Mutlaka sık sık bir şeyler atıştırmak mı gerekir? Maydanoz suyu zayıflatır mı? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Formsante dergisinde yayımlanan haberde diyet hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyor.Fazla kilolarınızdan kalıcı olarak kurtulmak, çok kolay olmasa da, kesinlikle mümkün. Sık sık alıp verilen kilolar, kilolardan kurtulmanın imkânsızlığının değil, yapılan yanlışların sonucu olarak ortaya çıkıyor.Fazla kilo ve şişmanlık muhakkak tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olarak kabul edilmeli. Kalıcı olarak fazla kilolardan kurtulmak da mümkün. Öncelikle yapılması gereken, şişmanlıkla birlikte görülen hastalıkların tedavisi ve bununla birlikte kişiye ömür boyu sürecek yeni bir davranış modelinin öğretilmesi olmalı.Bir an önce zayıflamak isteyen insanlar bazen sağlıklarını bozma pahasına akla hayale sığmayacak yöntemleri deneyerek, kısa vadede kilolarını vermek istiyorlar. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan ve tıbbi olamayan zayıflama takviyeleri veya çok düşük kalorili diyetler ile zayıflasalar bile yaşam tarzlarını değiştirmedikleri için eski kilolarına ve belki daha fazlasına yeniden ulaşıyorlar. Doğrusu, bu konuya daha ciddi eğilmek olmalı. Fazla kilodan şikâyetçiyseniz, her şeyden önce şişmanlığa neden olan gizli metabolik hastalıklarınızın araştırılması gerekiyor. Bununla beraber metabolizma hızınızın ölçülmesi de şart.Şişmanlığa neden olan gizli bir metabolik hastalığınız varsa, istediğiniz kadar az yemek yiyin, kalıcı kilo veremezsiniz. Bunun mümkün olması için hayat boyu sürecek bir beslenme sistemini benimseniz gerekiyor. Bu doğru beslenme sistemi içinde bazı akıllı besinleri bilerek seçmek, şişmanlık dediğimiz hastalıkla baş etmede altın kurallardan birisi kabul ediliyor.Güne iyi ve zengin bir kahvaltıyla başlamak elbette en ideal olanı... Ancak, bazılarının sandığı gibi bunu yapmamak kilo vermenin önünde büyük bir engel olarak durmuyor. Eğer kendinizi aç hissetmiyorsanız, bir adet meyveli yoğurt da iyi bir kahvaltı olabilir unutmayın.Yemeği saatle değil, vücudunuzdan gelen sinyallere göre yiyin. Eğer kendinizi aç hissediyorsanız mutlaka bir şeyler atıştırın. Bunun mutlaka, donanımlı bir öğün olmasına da gerek yok. 1 bardak ayran, 1 adet meyve, 1 avuç leblebi, yarım paket diyet bisküvi açlığınızı kesmeye yardımcı olabilir. Kendinize acıkmaya karşı her zaman acil bir çıkış yolu bulun.Yemeğe çorba ile değil salata, yoğurt ve su ile başlamalısınız. Bir lokma salata, bir lokma yoğurt, bir yudum su için. Salata ve yoğurt bittikten sonra çorbanızı için ve çorbanız bittikten sonra ana yemeğe geçin. Ana yemeğiniz bittikten sonra kendinizi doymamış hissediyorsanız, 1 bardak su için ve hâlâ doymamışsanız 1 tane meyve yiyin. Bu şekilde yemek yemek sizi daha uzun süre tok tutar.Çok ciddi kilo problemi bulunan kişilerde, gerekli testler yapıldıktan sonra, doktor kontrolünde ilaç tedavisi de uygulanabiliyor. İlaç tedavisi, 1997 yılından beri tıbbi tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor. Etkileri klinik olarak kanıtlanmış bu ilaçlar doğru kullanıldığı zaman çok yararlı sonuçlar alınması mümkün olabiliyor. Ancak bu ilaçları, gıda takviyeleri ile karıştırmamak gerekiyor.Her bitkisel ürünü yararlı kabul etmek mümkün olamaz. Vücudun hangi takviyeye ihtiyacı olduğunu bilmeden alınan ve sağlık bakanlığının denetiminden geçmeyen ürünler doğal olsalar bile çok zararlı olabiliyor.Bu yaygın olarak duyulmasına rağmen son derece yanlış bir bilgi. Terlemenize yol açsa da daha fazla kilo vermeniz için size yardımcı olmuyor. Üstelik, doku zedelenmesine yol açmak gibi riskleri var.Günümüz tıbbında, şişmanlık hastalığının çözümü için ne yazık ki, mucize bir diyet, mucize bir ilaç ve mucize bir cerrahi yöntem yok. Sağlıklı bir tedavi ve kalıcı kilo kaybı için mutlaka biraz sabırlı olmak gerekiyor.Aç karnına spor yapmak çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle, aç karnına asla spor yapmayın. Spor yapmak için en ideal zaman yemeklerden 1.5 - 2 saat sonrası olarak kabul ediliyor.Limonun bağırsakları çalıştırıcı özelliği vardır, ancak soğuk ya da ılık suyun veya limonlu suyun zayıflatıcı hiçbir etkisi yok.Maydanoz, idrar söktürücü etkisi olan bir bitki. Düzenli olarak maydanoz suyu içen kişiler, idrar kaybı nedeniyle kendilerini hafiflemiş hissediyorlar. Tartıdaki rakam da biraz daha az olabiliyor. Ancak bunu yapmanın gerçek kilo kaybına ve yağ yakılmasına hiç bir faydası yok.Sauna gibi sıcak ortamlarda terleyerek kaybedilen yağ değil, sudur. Bu gibi sıcak ortamlar, organizmanın toksinlerden arınmasını, kasların gevşemesini, kırgınlığın atılmasını sağlar ancak zayıflatmaz. Hatta kilo kaybetme açısından bakacak olursak, soğuk sıcaktan daha etkili. (Vücut ısı üretmek için daha çok kalori harcıyor)İnsan vücudu ana enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanıyor. Zayıflayayım diyerek ekmeği, pilavı kesmek ve bu besinleri hiç tüketmemek vücuda doğru enerjiyi vermemek anlamına geliyor. Vücut da enerji elde edebilmek için kas ve karaciğerdeki glikojen depolarını kullanıyor. Yani sudan kilo veriliyor, şişmanlığın nedeni olan yağ dokusu olduğu gibi yerinde kalıyor. Normal beslenmeye geçildiğinde ise iki kat daha fazla kilo alıyorsunuz.Protein ağırlıklı beslenmede vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji harcıyor ve zayıflama olabiliyor. Ancak proteinlerle birlikte çok fazla yağ da vücuda gireceği için, kan yağlarında yükselme ve koroner kalp hastalıkları ortaya çıkabiliyor, Gut hastalığı gelişebiliyor. Ayrıca proteinler vücuttan atılmak için kemikten kalsiyum çekiyor ve bu da kemik erimesine neden oluyor. Bu durumda zayıflasanız bile geri kalan hayatınızı hasta bir insan olarak yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.Eğer doymuyorsanız ikinci tabak yemek yemek yerine, 1 adet meyve yemek daha az enerji alımına yani daha az yemeye neden olabiliyor. O nedenle doymuyorsanız, ikinci tabak yemek yerine 1-2 tane meyve yemek çok daha iyi bir yaklaşım. Yemekle beraber yenen meyvenin yenilenleri yağa dönüştüreceği de yanlış bir bilgi.Herkesin genetik olarak yağ dokusunun fazla olduğu bir bölüm var. Bu doku kimi kişilerde basenlerde, kimisinde göbek çevresinde, kimisinde kollarda olabiliyor. Sadece basen eritmeye veya kol inceltmeye yarayan bir diyet yok.Ancak sağlıklı beslenme ile birleştirilmiş bir egzersiz planı uygulayarak sorunlu bölgeleri nispeten daha iyi inceltmek mümkün olabilir.Eğer kilo almaya başladığınızda buna neden olan faktör bulunur ve tedavi edilirse, zayıflamanız ve bunu bir ömür boyu korumanız mümkün olabiliyor. Bütün diğer hastalıklarda olduğu gibi şişmanlıkta da erken teşhis çok önemli.İşte kilo vermek için izlenmesi gereken en doğru yol!• Mutlaka bir doktora başvurun ve gerekli testleri yaptırarak, fazla kilolarınızın esas nedenini öğrenin.• Vermeniz gereken yağ dokusunu ve sizin için en sağlıklı kiloyu öğrenin.• Metabolizma hızınızı ölçtürün.• Şişmanlığa neden olan veya şişmanlık ile birlikte görülen bir hastalığınız varsa, ciddi bir şekilde tedavisine başlayın.• Beslenme ve egzersiz konusunda, doktorunuzun da yardımıyla kendinizi eğitin ve yaşam tarzınızı değiştirerek, bunu hayat boyu sürdürün.